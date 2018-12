12-12-2018, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver

Gewonde bij steekincident Vondellaan (Video)

Groningen - In de buurt van een school aan de Van Iddekingeweg/ Vondellaan heeft woensdag aan het einde van de ochtend een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een persoon licht gewond geraakt.

“Het geweldsincident vond plaats op de hoek van de Van Iddekingeweg met de Vondellaan”, laat een politiewoordvoerder weten. “We spreken van een geweldsincident omdat het nog maar kortgeleden heeft plaatsgevonden en wij nog niet alle informatie hebben. Bij het incident is één persoon lichtgewond geraakt. Dit slachtoffer is naar een huisarts gegaan aldus de OVD. Deze gaat later vandaag aangifte doen.”

De politie kon kort na het incident een verdachte aanhouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte, en wat de aanleiding is geweest, is nog niets bekend.

