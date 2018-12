12-12-2018, Oogtv.nl (Bron)

Verdachte schietpartij De Zuilen aangehouden

Groningen - De politie heeft woensdagochtend een 21-jarige verdachte uit Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident op 20 december 2017 bij De Zuilen in Groningen.

Het ging om een beroving waarbij het slachtoffer in zijn been is geschoten. Bij deze beroving is een geldbedrag buit gemaakt. Het onderzoek naar de mededader is nog in volle gang.