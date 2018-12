12-12-2018, Marcella Werkman 112Gr.

Ongeval letsel in Warffum

Warffum - Op de Oostervalge in Warffum was woensdagmiddag rond 16:05 uur door nog onbekende oorzaak een ongeval tussen twee voertuigen ontstaan.

Een vrouw raakte daarbij gewond en is naar een ziekenhuis gebracht per ambulance. De schade was groot. Een berger heeft de voertuigen later geborgen.