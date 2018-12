12-12-2018, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brandweer Woldendorp werft collega's tijdens jaarlijkse kerstmarkt

Woldendorp - Vrijwilligers van brandweer Woldendorp stonden woensdag op de jaarlijkse kerstmarkt in Woldendorp, om nieuwe vrijwilligers te verven.

De vrijwilligers van de blusgroep kwamen graag met de bezoekers in gesprek, over het werk en om vragen te beantwoorden. Daarnaast konden bezoekers een kijkje nemen in een beleveningscontainer waarin je na kan gaan of je eigen woning wel brandveilig is.

Interesse?

Kon je niet bij de kerstmarkt aanwezig zijn, maar lijkt het jou leuk om brandweerman bij blusgroep Woldendorp te worden? Meld je hier aan.

Vragen?

Neem gerust contact op met ploegchef Arnold Cramer via 0623509494.