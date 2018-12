13-12-2018, Ina Kiel - 112Groningen.nl

Ongeval Hoofdstraat Ter Apel

Ter Apel - Op de Hoofdstrata in Ter Apel was donderdag rond 17:30 uur een tweezijdig ongeval. De oorzaak is nog onduidelijk.

1 bestuurder werd gecontroleerd in een ambulance maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Daarna heeft een berger de voertuigen geborgen.