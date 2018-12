13-12-2018, Marcella Werkman 112Gr.

Auto raakt in sloot op de Breekweg bij Leens

Leens - Op de Breekweg in Leens is donderdagavond om 20:45 uur een auto in een sloot geraakt. De oorzaak is onduidelijk.

De bestuurder, een jongeman is in een ambulance even gecontroleerd. Een berger heeft de auto eruit gehaald.