13-12-2018, Oogtv.nl (Bron)

Tien vuurwerkvrije zones in de stad

Groningen - Tijdens oud en nieuw zijn er dit jaar tien vuurwerkvrije zones in de stad Groningen. Het gaat om gebieden rond ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, begraafplaatsen en kinderboerderijen.

Nieuw zijn de vuurwerkvrije zones rondom kinderboerderij Eelderbaan en manege Sontweg. Ook het uitgaansgebied in de binnenstad is een vuurwerkvrije zone. De zones zijn er om mens en dier te beschermen tegen het vuurwerk. Burgemeester Peter den Oudsten: “Oud en nieuw is een mooi en vrolijk feest, waar jong en oud plezier aan moet kunnen beleven. Om die reden zijn extra maatregelen noodzakelijk.

In de afgelopen jaren is gebleken dat vuurwerkvrije zones werken in die gebieden waar er draagvlak voor is: rond ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen kinderboerderijen, het uitgaansgebied. In 2015 zijn we gestart met vijf vuurwerkvrije zones. Naar wens van de gemeenteraad hebben we dit jaar het aantal wederom uitgebreid. Dat aantal is nu uitgegroeid tot tien.”