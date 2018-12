14-12-2018, Redactie

Auto de sloot in op A28

Haren - Bij een ongeluk donderdagmiddag om 16:15 uur op de A28 ter hoogte van Haren is een auto in een sloot gekomen. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond.

Ter hoogte van tankstation De Witte Molen bij Haren verloor de automobilist door nog onbekende oorzaak de macht over het voertuig en kwam de wagen in een sloot terecht. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.