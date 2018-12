Het onderhoud betreft de goten, de verlichting en de verkeersborden. Ter hoogte van de Hereweg wordt een stuk weg gerepareerd. Hiervoor wordt eerst asfalt weggefreesd, waarna het stuk weg opnieuw wordt geasfalteerd. Op deze locatie kunnen de werkzaamheden geluidshinder opleveren, hoewel ze plaatsvinden tussen de geluidsschermen. Omwonenden ontvangen hierover een brief. De werkzaamheden moeten ’s nachts worden uitgevoerd in verband met de veiligheid voor de wegwerkers en voor het verkeer.

De afsluiting is vanaf 22.00 tot 06.00 uur. Het verkeer richting Drachten en Assen wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. De toerit vanaf de Hereweg richting Julianaplein is wel open.