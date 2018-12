14-12-2018, Oogtv.nl (Bron)

Gat van Ten Boer nu echt goed dicht

Ten Boer - Onderzoek door de stadsarcheoloog naar het sinkhole in Ten Boer wijst uit dat het gaat om een ronde middeleeuwse waterput. Het gat is gedicht en goed ‘aangetrild’.

De wanden van de put zijn opgetrokken uit onregelmatige blokken turf. De put diende aanvankelijk als watervoorziening voor het klooster. Toen het klooster in 1485 werd afgebroken, deed de put dienst als watervoorziening voor de dorpelingen. De waterput is inmiddels gevuld met zand, goed ‘aangetrild’ en opnieuw voorzien van bestrating. Later gaat de archeoloog de exacte diepte van de waterput bepalen.

Enkele ondernemers uit de Hendrik Westerstraat boden als blijk van medeleven een mooi bloemstuk en een cadeau aan aan de Amerikaanse die zondag metersdiep in het gat gevallen was. Burgemeester Frank de Vries wenste de vrouw sterkte namens de gemeente.

