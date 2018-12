14-12-2018, Marcella Werkman - 112Groningen

Auto in de sloot bij Leens

Leens - Aan de Dijkstilsterweg in Leens is vrijdagavond een auto in de sloot beland. Niemand raakte gewond.

De brandweer werd opgeroepen om hulp te verlenen, maar kreeg al snel te horen dat hun hulp niet nodig was. Een ambulance heeft een inzittende van het voertuig gecontroleerd. Met behulp van een trekker is de auto uit de sloot gehaald.