14-12-2018, Mark Heikens & Marc Zijlstra & ingezonden & Youtube Meternieuws.nl

Grote brand in Foxhol onder controle (Video)

Foxhol - Aan de Avebe-weg in Foxhol is vrijdagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar 'Zeer grote brand'.

Dit houdt in dat meerder blusvoertuigen, hoogwerkers en overig materieel zoals een schuimblusvoertuig zijn opgeroepen voor de brand bestrijding. De brandweer meldt dat het vuur inmiddels onder controle is. Enkele voertuigen zijn nog ter plaatse voor nabluswerkzaamheden.