15-12-2018, Redactie & Foto`s Remco v/d Berg 112Gr.

Laatste uitruk voor brandweerman Paul de Jong

Bedum - Op vrijdagavond 14 december rond 19.00 uur gaan de piepers van brandweer Bedum met de melding brandgerucht Schoolstraat in Bedum.

Als de brandweer uitrukt krijgen ze van de meldkamer het bericht dat de politie ter plaatse is en dat hij rookontwikkeling heeft gezien in het pand en dat hij een vermoeden heeft van een hennepkwekerij. Als de brandweer ter plaatse komt slaat de politie net de eigenaar in de boeien en in de politie auto, de politie vertelt dat er nog een persoon in de woning is, de woning staat dan al redelijk vol rook, met ademlucht wordt in de woning naar het slachtoffer gezocht en dan blijkt dat er nog vier mensen binnen zijn.

De bevelvoerder maakt middelbrand en ook de Ovd is aanrijdend, wanneer ook de bevelvoerder binnen is geweest blijkt dat zijn vrouw en dochters in het complot zitten, dan wordt het de bevelvoerder (Paul de Jong) duidelijk dat het hele incident in scène gezet is als "laatste uitruk" voor hem. Paul de Jong stopt op 1 januari 2019 na 20 jaar dienstverband bij brandweer Bedum.

Hij werd door de brandweer van Bedum in het zonnetje gezet en kreeg een leuk aandenken, ook van de personeels vereniging "Plicht en Vriendschap" kreeg hij en zijn vrouw een leuk geschenk. Volgend jaar tijdens de korpsbindingavond zal officieel afscheid genomen worden van Paul de jong.

Brandweer Bedum bedankt ook de politie en de fotograaf van 112groningen voor hun medewerking aan de "uitruk".