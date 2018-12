16-12-2018, Ingezonden foto`s

Fred v/d Kooi uitgeblust bij brandweer Grijpskerk

Grijpskerk - Korpslid Fred v/d Kooi is na 26 jaar gestopt met de brandweer. Fred is naast bevelvoerder ook lid van de waarschuwings verkeningsdienst(meetploeg)

Zaterdag 15-12-18 kwam rond 20:00 uur een melding van een automatisch brandalarm binnen in Grijpskerk. Toen hij ter plaatse kwam werd hij verrast met een borreltje en zijn familie was ook al aanwezig. Men heeft op de kazerne gezamelijk nagepraat en samen wat gedronken. In 2019 wordt er officieel afscgheid genomen van Fred.