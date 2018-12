17-12-2018, Facebook Ommelanden West Politie

Inbraken in het weekend

Bedum/ Niebert - Afgelopen weekend is er in Bedum en Niebert ingebroken in twee woningen. In Bedum is op zondag 16 december 2018 tussen 14:30 uur en 18:30 uur ingebroken in een woning aan de St. Hubertusholt.