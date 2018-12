17-12-2018, Gemeente Oldambt

Een knallende start van vierde carbidcampagne

Groningen - Met een startschot is de vierde editie van de BOCK-campagne vanmorgen van start gegaan. Vier burgemeesters gingen namens de vier deelnemende ’veiligheidsregio’s met elkaar de strijd aan om de bal zo ver mogelijk weg te schieten met een melkbus.

Daarbij werden zij bijgestaan door een ervaren carbidknaller (de BOCK) uit de eigen regio. De wisselbokaal ging dit jaar naar burgemeester Jaap Kuin (wnd.) van gemeente Pekela en werd uitgereikt door Bianca Habing van Brandwondencentrum Groningen. Dit jaar neemt Veiligheidsregio IJsselland voor het eerst deel aan de campagne die opnieuw extra aandacht vraagt voor het gebruik van een bal in plaats van een deksel. De slogan van de BOCK-campagne 2018 is: ‘Een echte BOCK heeft ballen!’

De Wie is de BOCK-campagne is gericht op veilig carbidschieten. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Dit is de persoon binnen de groep die aandacht heeft voor de veiligheid bij en rondom de traditie van carbidschieten. De BOCK kent de vijf veiligheidstips van de BOCK-campagne en zorgt voor een goede toepassing daarvan.

Vier veiligheidsregio’s en een groot aantal gemeenten en particuliere initiatieven in Noord en Oost Nederland en zelfs daarbuiten, omarmen de vierde editie van de BOCK-campagne. Veiligheidsregio IJsselland sluit dit jaar voor het eerst aan bij de campagne. Burgemeester Theo Segers van Staphorst: ‘Uit de cijfers van Brandwondencentrum Groningen blijkt dat vorig jaar relatief veel slachtoffers met ernstige brandwonden, opgelopen bij het carbidschieten, afkomstig waren uit Overijssel. Uit eigen ervaring weet ik dat het zo maar mis kan gaan! We hopen met de BOCK-campagne hetzelfde effect te behalen als in de andere veiligheidsregio’s: het verminderen van het aantal mensen dat ernstige brandwonden oploopt bij een nog steeds toenemende populariteit van het carbidschieten.’

De deelnemende gemeenten verspreiden komende weken naast de flyers met de vijf tips, maar liefst ruim 2000 speciale BOCK-ballen onder de carbidknallers in hun eigen regio.

Traditie

Carbidschieten is een prachtige traditie die zorgt voor gezelligheid tijdens de jaarwisseling. Met de BOCK-campagne willen we een bijdrage leveren om de traditie van carbidschieten op een leuke en veilige wijze in stand te houden. Daarbij is het van groot belang dat het carbidschieten (vanaf de eerste keer) op een veilige manier gebeurt. Helaas vinden er jaarlijks nog steeds (ernstige) ongevallen plaats. Deze ontstaan vaak door onwetendheid en/of het nemen van onnodige risico’s. De BOCK-campagne draagt bij aan het bewustzijn en het verkleinen van de risico’s.

Campagne 2018

Het motto van deze vierde campagne is: ‘Een echte BOCK heeft ballen!’ en vraagt de schutters een bal te gebruiken in plaats van de deksel van de melkbus. Het gebruik van een deksel brengt onnodig risico’s met zich mee terwijl de knal even hard is.

Unieke samenwerking in Noord en Oost Nederland

De BOCK-campagne startte eind 2015 op initiatief van Brandwondencentrum Groningen van het Martini Ziekenhuis, Brandweer Drenthe en Stichting Carbidschieten Drenthe. De Nederlandse Brandwonden Stichting ondersteunt de campagne sindsdien. Inmiddels werken meer dan 50 gemeenten en de vier veiligheidsregio’s in het Noorden en Oosten mee. Ook zijn er diverse particuliere en commerciële partijen in Nederland die zich nauw betrokken voelen bij de campagne en deze ondersteunen.