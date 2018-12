17-12-2018, Martin Nuver 112Gr.

Gewonde bij aanrijding tussen fietsster en scooter

Groningen - Bij een aanrijding tussen een scooter en een fietsster is maandagmiddag bij het Reitdiephaven in Groningen 1 persoon gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 14.15 uur. Hoogstwaarschijnlijk zagen de fietsster en de scooter elkaar over het hoofd waardoor een ongeval niet te voorkomen was. De vrouw raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval.