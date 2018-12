17-12-2018, Mark Heikens - 112Groningen

Brand bij Bio Energie Centrale in Farmsum

Farmsum - Bij de Bio Energie Centrale Delfzijl aan het Metaalpark in Farmsum is maandagavond brand uitgebroken op het dak.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te bestrijden. De brandweer spreekt op dit moment van een 'middelbrand'. Volgens de brandweer woedt de brand op meerdere verdiepingen in onder andere een hout silo en een transportband. De BioEnergieCentrale bij Farmsum is de grootste van Nederland. Hier worden houtsnippers en houtafval omgezet in electriciteit. Per jaar wordt ongeveer 300.000 ton afvalhout verwerkt. Tv Noord