17-12-2018, Martin Baar & Martin Nuver - 112Groningen.nl

Overval op tankstation in Groningen (Video)

Groningen - Maandagavond is de Shell benzinepomp aan de Zonnelaan in de wijk Paddepoel overvallen door twee mannen.

Rond 21:00 uur kwamen twee (mogelijk gewapende) mannen de winkel van de benzinepomp binnen stormen. Bij de overval is geld buitgemaakt. Signalement van de daders Beide overvallers droegen donkere kleding en waren ook donker gekleed. Eén van hen had een klein postuur en de andere had een wat groter postuur. Op dit moment doet de politie onderzoek in en rondom de benzinepomp. De politie verzoekt om naar de verdachten uit te kijken. Als de daders ziet onderneem zelf dan geen actie maar bel met de politie via 112. Beelden dinsdag op Oogtv (tv)