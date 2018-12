18-12-2018, @N366_Veilig Twitter / Bron

1 op 3 autobezitters kreeg snelheidsboete in 2017

Groningen - Een op de drie Nederlandse autobezitters kreeg in 2017 ten minste één snelheidsboete. Sommige groepen hebben relatief vaker een boete gekregen.

Zo kregen jongeren, Audi-rijders en eigenaren van een plug-in hybride auto vaker een boete. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2017 reden er in Nederland ruim 9 miljoen personenauto’s op de weg. Daarvan werden 2,9 miljoen bekeurd voor één of meer snelheidsovertredingen. In totaal zijn er 5,8 miljoen snelheidsbekeuringen uitgedeeld.

Jongeren

Hoe jonger de autobezitter is, des te vaker een snelheidsboete. In 2017 kregen 19-jarigen het vaakst een boete. De mate waarin te hard werd gereden was ook hoger onder jongeren. 18-jarigen overschreden de limiet met gemiddeld 9,7 km/uur, 80-plussers met gemiddeld 7,1 km/uur.

Audi’s

Het CBS vergeleek ook verschillende automerken met elkaar. Bestuurders van een Audi kregen het vaakst een boete voor te snel rijden. Bij 48 procent van de Audi-bezitters viel dit jaar een boete op de mat. Daarna volgen BMW’s, Volvo’s en Landrovers. De hoogte van de boete verschilt per automerk. Bestuurders van een Porsche overschreden de limiet het meest: gemiddeld 9,3 km/uur.

Plug-in hybride auto’s

Tot slot blijkt uit het onderzoek van het CBS ook dat bestuurders van een plug-in hybride auto aanzienlijk vaker een snelheidsboete kregen dan auto’s op een andere energiebron. LPG- en benzine-auto’s kregen het minst vaak een bekeuring.

Onderzoek CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/50/1-op-de-3-autobezitters-kreeg-snelheidsboete-in-2017

