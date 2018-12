17-12-2018, persbericht/ Holland Casino/foto Michel Schnater

Holland Casino is weer open in Groningen

Groningen - Holland Casino is weer terug in Groningen met een sfeervolle vestiging en een volwaardig spelaanbod voor haar vaste en nieuwe gasten.

De feestelijke opening van het eerste premium pop-up casino van de wereld werd verricht door een draai aan de Amerikaanse Roulette met daarin een gouden kogel. Dit gebeurde in het bijzijn van de burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten, Erwin van Lambaart, CEO van Holland Casino en Casinomanagers Hans van der Veen en Aad Sterk na een spetterende openingsact door top illusionist Victor Mids en vele prominente gasten onder wie Jacques d’Ancona en Frits Sissing. Het tijdelijke casino is neergezet ter vervanging van het casino aan het Gedempt Kattendiep dat in augustus 2017 is afgebrand.

Holland Casino: “Na de onfortuinlijke brand vorig jaar zijn wij zoals beloofd weer terug in Groningen. Het is een bijzonder moment want dertig jaar geleden openden wij voor het eerst onze deuren in deze prachtige stad. Het is een knappe prestatie van de collega’s en partners die in een korte periode zo’n mooi intiem casino neer hebben weten te zetten. Wij zijn best een beetje trots op ons ‘premium pop-up casino’. Pop-up, omdat het een vestiging voor enkele jaren betreft. Premium, omdat het een casino met allure is geworden. Om te spelen, te beleven en te genieten. Zo is het niet zozeer ons, maar vooral ook het casino van onze gasten.

Over Holland Casino Groningen

Het premium pop-up casino in Groningen kenmerkt zich door een overzichtelijke speelzaal en een markante bar die karakter geeft aan deze locatie. In de speelzaal staan 12 speeltafels waar onder andere Amerikaanse Roulette, Black Jack en Ultimate Texas Hold’em gespeeld kan worden. Daarnaast staan er 284 speelautomaten en 34 Multi Roulettes (live roulette via een speelautomaat). Voor het interieur is er speciaal gelet op warm kleurgebruik en de sfeerverlichting passend bij Holland Casino in een intieme setting.

De totale oppervlakte van het casino is circa 2.200m2 en is daarmee kleiner dan de definitieve vestiging die de komende jaren in Groningen wordt gebouwd op een nog nader te bepalen locatie.

Holland Casino Groningen is dagelijks geopend van 12.00-03.00 uur. Voor de laatste informatie over deze vestiging kijk op hollandcasino.nl/groningen