18-12-2018, Redactie

Files door ongevallen op de A7 in de spits

Marum - Op de A7 is dinsdagmorgen flinke file ontstaan na ongelukken. Minimaal twee keer ging het mis in de ochtendspits. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Tussen Marum en Groningen stond het verkeer vast daardoor. Er ontstond zelfs een file van 8 km. De oorzaak is onduidelijk. Het verkeer moest via 1 rijbaan er voorbij.