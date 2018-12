18-12-2018, Redactie - 112Groningen

Informatie gezocht over gewapende overval Ter Apel

Ter Apel - De politie is op zoek naar mensen die iets weten over een gewapende overval aan de Barnflair west bij Ter Apel op dinsdag 11 december.

Het slachtoffer, een 55-jarige man, werd met vuurwapens bedreigd en op zijn hoofd geslagen.

Rond 20.00 uur werd het slachtoffer, eigenaar van een bedrijf, gebeld met de vraag of iemand diezelfde avond nog een aanhanger kon halen. Ongeveer een uur later kwam een auto met daarin twee mannen aangereden. De mannen stapten gewapend uit en eisten toegang tot het bedrijf. Zij gingen er met een geldbedrag vandoor.

De auto van de daders is mogelijk een donkerkleurige VW Caddy, maar kan ook een soortgelijk ander merk zijn. De auto had witte kentekenplaten. De daders droegen donkere kleding. De bestuurder was een man van ca. 1.80 lang en had een slank postuur. Zijn kompaan was ongeveer 10 centimeter kleiner en eveneens slank. Ze hadden een Oostblok-achtig uiterlijk en spraken Nederlands.

Mocht u iets gezien hebben of op een andere manier informatie hebben, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 (Districtsrecherche Groningen), het meldformulier op politie.nl, via facebook messenger bij Politie Stadskanaal e.o., of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)