Naar zijn medeverdachte, van wie vanavond beelden worden getoond, wordt nog gezocht. De beelden van de verdachte zijn vanaf het begin van de uitzending ook op onze site te zien.

Onderzoek

Het duo werd op 20 december 2017 in Groningen aangesproken door twee Poolse mannen van 24 en 25. Dat was ’s avonds laat op de hoek van de Nieuwstad en de Folkingestraat. De twee mannen wilden weten waar ze op dat tijdstip nog drank konden kopen, waarop de verdachten aanboden met hen mee te gaan naar een nachtwinkel in de buurt. De ontmoeting van de vier mannen is vastgelegd op bewakingsbeelden. Eenmaal ingestapt, dirigeerden de verdachten hen naar een verlaten parkeerterrein bij de Zuilen. Onder bedreiging van een vuurwapen moesten de slachtoffers hun geld afgeven. Zij probeerden zich te verweren, toen het vuurwapen afging. Aangespoord door zijn medeverdachte schoot de 21-jarige een kogel door het been van een van de Poolse mannen. De beide verdachten sloegen vervolgens te voet op de vlucht.

Verdachte

Na uitgebreid onderzoek konden we de vermoedelijke schutter aangehouden, maar wie herkent de man die we vanavond in de uitzending laten zien? De getinte man met een slank postuur droeg tijdens de beroving een legergroen jack, is rond de 1.80 meter lang, wordt tussen de 30 en 40 jaar oud geschat, hij rookt en had mogelijk een snorretje. Opvallend aan zijn gezicht: sproetvormige pigmentvlekken, aan weerszijden van de neus.

Uitzending en tips