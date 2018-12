18-12-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Agent blust kleine buitenbrand

Groningen - De brandweer van Groningen kreeg dinsdagmiddag om 16:22 uur een melding van een buitenbrand aan de Vestdijklaan.

Ter plaatse bleken er een paar bladeren en een stuk papier in de brand te staan. De politie heeft met behulp van een brandblusser de brand uitgemaakt. De brandweer werd al snel geannuleerd. Wat de oorzaak van het brandje is is onbekend.