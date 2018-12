19-12-2018, 112Groningen.nl

Auto botst tegen vangrail op A7 bij Scheemda

Scheemda - Bij een eenzijdig ongeval op de A7 bij Scheemda is woensdagochtend een auto tegen de vangrail gebotst. De bestuurder is vermoedelijk in de middenberm terecht gekomen en verloor toen zijn macht over het stuur.