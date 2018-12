19-12-2018, Ommelanden Midden politie Facebook

17 boetes in Hoogezand vanwege defecte fietsverlichting

Hoogezand - De politie heeft dinsdagmorgen 17 boetes uitgeschreven tijdens een controle op fietsverlichting in Hoogezand. Agenten controleerden op verschillende locaties.

De politie wil het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum beperken. Goede zichtbaarheid in het verkeer draagt bij aan de verkeersveiligheid Als je in het donker over straat fietst moet je fiets voorzien zijn van deugdelijke verlichting.

Heb je geen licht of fiets je zonder verlichting aan, dan kun je bekeurd worden. De bekeuring voor fietsen zonder licht bedraagt 55 euro.