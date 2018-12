Op de Rhederweg in Bellingwolde kregen een voetganger en een fietser het aan de stok met elkaar na een bijna aanrijding. De fietser is door de voetganger van zijn fiets afgetrokken. Zowel de fietser als voetganger zijn mannen. De fietser rukte zich los en vervolgde zijn weg.

Even later op de Oosteinde in Blijham werd de fietser opgewacht door dezelfde man maar nu rijdend in een roodkleurig busje. De man blokkeerde de doorgang voor de fietser. Vervolgens heeft de man de fietser een aantal vuistslagen gegeven.

Heeft u op woensdag 12 december 2018 tussen 07:45 en 08:15 uur iets van de mishandeling gezien aan de Rhederweg en/of aan de Oosteinde in de bovengenoemde dorpen? Belt u dan met 0900-8844. Wilt u anoniem blijven, dan kunt u via 0800-7000 contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem. Ook kunt u een berichtje sturen via het meldformulier op politie.nl.

zaaknummer: 2018325280