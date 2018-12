19-12-2018, G. Twickler 112Gr.

Auto in lichterlaaie bij Valthermond

Valthermond (Drenthe) - Aan de Musselweg in Valthermond heeft woensdagavond een auto vlam gevat. De oorzaak is nog onbekend.

Met twee hogedrukstralen werd de brand geblust. Een berger heeft het wrak geborgen.