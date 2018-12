20-12-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Auto te water Ekamperweg Finsterwolde

Finsterwolde - Op de Ekamperweg in Finsterwolde is vrijdagmiddag om 12:40 uur een auto te water geraakt, deze ging dwars langs de Glazenmaker brug zo het Oldambtmeer in nadat de bestuurder een bocht mistte en rechtdoor schoot.

De toedracht daarvan wordt onderzocht. De man had een nat pak en kwam met de schrik vrij maar ging toch even mee naar een ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft later de auto uit het water getakeld.