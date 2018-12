20-12-2018, Rtvnoord.nl bron

Eindelijk locatie kazerne brandweer Haren bekend

Haren - Haren heeft een nieuwe locatie gevonden voor de brandweerkazerne in het dorp. De kazerne staat nu nog aan de Westerse Drift, maar verhuist naar de oostkant van Haren. Dat meldt Rtvnoord.nl

'Er is bijna twintig jaar over gestreden, maar gisteren zijn de handtekeningen gezet. De nieuwe kazerne komt aan de Felland, in de buurt van het rangeerterrein van Onnen.'

Meer hierover op Rtv Noord