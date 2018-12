20-12-2018, Oogtv.nl (Bron)

Geen FC Groningen supporters naar Sittard

Groningen - Er mogen geen FC Groningen supporters mee naar Limburg zaterdag als de club tegen Fortuna Sittard speelt. Dit vanwege mogelijke ongeregeldheden.

Het besluit is genomen door burgemeester Cox van Sittard-Geleen: “De burgemeester en de politie in Groningen hebben mij het volgende laten weten aangaande de wedstrijd Fortuna Sittard tegen FC Groningen van aanstaande zaterdagavond. Er is sprake van betrouwbare informatie waaruit blijkt dat er een concreet risico is op ernstige verstoringen van de openbare orde in en buiten het stadion van Fortuna. Na een zorgvuldige afweging door alle betrokken partijen in zowel Sittard-Geleen als Groningen heb ik moeten concluderen dat een veilig verloop van de wedstrijd niet door de betrokken partijen gegarandeerd kan worden.”

“De burgemeester van Sittard-Geleen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en die kunnen wij alleen maar respecteren,” zegt algemeen directeur Hans Nijland in een reactie op het besluit van burgemeester Cox. “Hoe vervelend en rigoureus dit besluit ook is, wij onderschrijven het. Het is een nederlaag voor het voetbal en alle goedwillende supporters, maar de veiligheid van mensen staat te allen tijde voorop.”

De ongeveer vierhonderd FC Groningen supporters die zouden mee reizen krijgen hun geld terug.