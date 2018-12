20-12-2018, infoleek.nl

Burgemeester en brandweer gaan op kraambezoek

Westerkwartier - Dinsdag 18 december 2018 gingen burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Grootegast en de brandweer op kraambezoek bij de familie Bakker in Oldekerk. Dat meldt infoleek.nl

Dit doen zij in het kader van de campagne ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ tijdens de brandpreventieweken. De brandweer doet tijdens het bezoek een brandveiligheidscheck en plaatst een rookmelder in de woning van de familie Bakker. Het kindje van familie Bakker, zoontje Joël, is de eerste nieuwe ingeschrevene in het geboorteregister van de gemeente Grootegast tijdens de brandpreventieweken.

Brandpreventieweken



Elk jaar in oktober zijn de brandpreventieweken en zet de brandweer een campagne op die gericht is op een speciale doelgroep of actie. Dit jaar ligt de aandacht op jonge ouders.

Het huis extra brandveilig maken



Als er een kindje op komst is of je bent net bevallen komt er veel op je af. Brandveiligheid is niet het eerste waar je aan denkt. Toch is de komst van een kindje juist het moment om het huis extra brandveilig te maken. Jonge gezinnen zijn kwetsbaar voor brand. Een kwart van de woningbranden vindt plaats bij gezinnen met jonge kinderen. Familie Hoeksema is al goed voorbereid, want ze hadden al al drie rookmelders aangeschaft, waarvan twee inmiddels opgehangen zijn.

‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’

Ouders kunnen zelf veel doen om de kans op een brand te verkleinen. De brandweer wil jonge ouders met de campagne ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ tips en advies geven bij het voorkomen van brand in huis en hun wijzen op de risico’s op brand.

