21-12-2018, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Ongeval in Roden (Video)

Roden - Vrijdagmiddag is een automobilist uit Roden op de Maatlanden in Roden van de weg geslipt en tegen een lantaarnpaal aangereden.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De bestuurder is nagekeken in de ambulance en daarna naar huis gebracht. De auto is afgesleept door de berger.