21-12-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Getuigen gezocht van vernielingen

Groningen - Donderdag 20 december tussen 22:00 en 23:00 uur zijn er diverse auto's vernield in de wijk Paddepoel. Voornamelijk ging het om afgetrapte spiegels, maar mogelijk ook verdere schade.

Graag komt de politie in contact met getuigen, die hier iets van gezien hebben. U kunt zich melden via 0900-8844, of anoniem via M, 0800-700.

Tevens willen zij graag gedupeerden wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte. Dit kan online via Politie.nl, maar u kunt ook een afspraak maken via 0900-8844.