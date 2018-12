21-12-2018, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Twee schapen gaan op pad na ontsnapping

Groningen - Vrijdagmiddag zijn er twee schapen uit een weiland ontsnapt. Dit gebeurde in de wijk Beijum.

De twee schapen waren ontsnapt uit een weiland in de buurt van de Hiddemaheerd. Vervolgens gingen de twee schapen de buurt verkennen. Buurtbewoners hebben de schapen terug weten te brengen in het weiland. Hoe de schapen zijn ontsnapt is niet bekend.