21-12-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand

Haren - Vrijdagmiddag rond 14:00 uur kreeg de brandweer van Haren een melding van een schoorsteenbrand aan de Rijksstraatweg.

Eenmaal ter plaatse was er geen rook te zien. De brandweer is kort ter plaatse geweest en keerden al vrij snel terug naar hun kazerne nadat ze een verkenning hadden uitgevoerd. Het is onduidelijk wat er exact aan de hand was.