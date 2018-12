21-12-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Verstopte rioolbuis oorzaak waterlekkage tunnel Brailleweg

Groningen - In een tunnel bij de Brailleweg onder het Julianaplein is vrijdagmiddag een behoorlijke waterlekkage ontstaan.

De oorzaak van de waterlekkage is een verstopte rioolbuis. Normaal gesproken wordt het water via een pomp afgevoerd naar een vijvertje. Doordat de leiding naar het vijvertje verstopt zit, stroomt het water over.

Het verkeer wat vanuit de stad komt en richting de A28 moet, moet tot ongeveer 18:30 uur omrijden. Dit zorgt voor een lange file op het Emmaviaduct en rondom de stad.