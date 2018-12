21-12-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Ongeval letsel in Veendam

Veendam - Op de Transportweg in Veendam is vrijdagavond rond 20:10 uur een ongeval geweest tussen twee voertuigen. Een personenauto botste achterop een bestelbusje. De schade is groot. De oorzaak is onduidelijk.