21-12-2018, Redactie

Vrouw gewond na ongeval in Zuidlaren

Zuidlaren - Op de Hogeweg/ Batinghe in Zuidlaren is vrijdagavond om 18:55 uur een vrouw gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een automobilist.

De persoon werd in een ambulance onderzocht op haar verwondingen. Nader info ontbreekt.