21-12-2018, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Auto in de sloot op de Noordholt in Roden (Video)

Roden (Dr.) - Op de N372 / Noordholt is vrijdagavond een auto geslipt en in de sloot terecht gekomen.

Hoe de bestuurder in de slip is geraakt is niet bekend. De auto moest worden afgesleept worden door een berger. Of de bestuurder gewond is geraakt is niet bekend.