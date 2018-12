21-12-2018, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112Groningen

Auto raakt van de weg op de N362 (Video)

Farmsum - Op de N362 bij Farmsum verloor de bestuurder van een personenauto vrijdagavond om 22:20 uur de macht over het stuur en belandde daarbij via een boom in een sloot.

De bestuurder heeft zelfstandig het voertuig kunnen verlaten en hoefde niet mee naar een ziekenhuis. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. Een berger heeft de auto daarna geborgen. Tv Noord