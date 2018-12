22-12-2018, Patrick Wind 112Gr.

Ongeval letsel Veemarktstraat Groningen

Groningen - Zaterdagmiddag om 12:50 uur was er een ongeval op de Veemarktstraat in de stad. De oorzaak is nog onbekend.

1 persoon raakte gewond en werd onderzocht in een ambulance. De schade was fors. Poort heeft de wagens geborgen.