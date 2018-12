22-12-2018, Marc Dol - 112Groningen

Winnaar kleurwedstrijd open dag Ambulancedienst en Brandweer Stadskanaal

Stadskanaal - Zaterdag 6 oktober 2018 was de open dag van de Ambulancedienst en Brandweer Stadskanaal. Tijdens deze druk bezochte open dag konden kinderen, een ingekleurde kleurplaat inleveren. Er zijn heel veel mooie kleurplaten ingeleverd.

De kleurplaat van Daan Bentum (6) uit Stadskanaal is door de ambulance- en brandweermensen gekozen als mooiste kleurplaat.



Op 22 december heeft Daan zijn prijzen in ontvangst genomen. Daarna heeft hij een rondleiding door de kazerne gekregen. Daan heeft uitvoerig de verschillende voertuigen van de brandweer en ambulance bekeken. Vervolgens is Daan met een brandweerauto naar huis gebracht.