22-12-2018, Marc Dol & G. Twickler - 112Gr.

Twee gewonden bij fors ongeval in Musselkanaal (Video)

Musselkanaal - Een personenauto en een bestelbus botsten zaterdagavond om 19:30 uur op de Sluisstraat Exloërweg in Musselkanaal. In ieder geval gingen twee mensen naar een ziekenhuis, waarvan 1 met aangezichtsletsel.



De bestelwagen kwam door de klap tot stilstand in de bosjes. Een berger heeft de voertuigen geborgen.