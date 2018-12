23-12-2018, Romke Notenbomer 112Marum.nl & Youtube Niels Holterman Ditisroden.nl

Forse schade na kop/staart botsing Zevenhuizen (Video)

Zevenhuizen - Op de Oudestreek (N979) zijn zaterdagavond twee auto's zwaar beschadigd geraakt bij een kop-staart botsing. De witte auto kwam bij de Waterlelie vandaan, en zag daarbij een auto die vanuit de richting Haulerwijk naderde over het hoofd.

De bestuurder van de voorste auto is later met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij. De brandweer van Haulerwijk was ook opgeroepen, maar zij konden snel retour richting kazerne.

Het verkeer ondervond enige hinder van de aanrijding. Berger Collewijn heeft de twee beschadigde auto's afgesleept.