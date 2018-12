23-12-2018, Ina Kiel - 112Groningen.nl video & tekst oogtv.nl

Aankomst Bas Schipper(12) op station Veendam (Video)

Veendam - De twaalfjarige Bas Schipper uit Veendam heeft zaterdag ruim 35.000 euro(nu al 41000 E) opgehaald door op één dag alle stationspiano’s in ons land te bespelen.

Het geld is voor het Diabetes Fonds waarbij hij de actie opdraagt aan zijn zusje Laura die aan diabetes type 1 lijdt.

Het is rond 00.10 uur als Bas en zijn gevolg aankomen op het Hoofdstation. Direct lopen ze naar de stationshal waar de piano staat te wachten naast de kerstboom. Tientallen mensen zijn op het bijzondere moment afgekomen en applaudisseren als Bas plaats neemt achter de piano. De tiener is op dat moment al achttien uur onderweg. De recordpoging begon zaterdagochtend om 06.00 uur in Maastricht. Daarna volgden nog vijftien andere stations in het land waarbij Groningen de laatste was. Op dat moment is al duidelijk dat de actie 35.000 euro heeft opgeleverd. Iets meer dan de vijfduizend euro die als doel was gesteld. “Echt geweldig! Wow!”

Op het Hoofdstation wordt duidelijk dat er nog iets bijzonders is gebeurd. Het oude record ‘alle stationspiano’s bespelen op één dag’ stond op negentien uur en vijftien minuten. Bas voltooide de reis in iets meer dan achttien uur. En wie denkt dat hij moe is? Alsof de dag net begonnen is slaat hij met zijn vingers de eerste akkoorden van Bohemian Rhapsody aan. “Is this the real life? Is this just fantasy?” Klinkt het uit de mond van de twaalfjarige. Op het geluid van de piano en de kinderstem na is het vooral heel stil in de stationshal. “Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I’m just a poor boy, I need no sympathy.”

Afgelopen nacht kwam die om 01:10 uur in Veendam aan, zie de beelden hieronder.

Zie ook