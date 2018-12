23-12-2018, DitisRoden.nl Michel Boekema

Vrachtwagen half in een greppel

Roden - Een vrachtwagen met trailer is zondag van de weg af gegleden en tot stilstand gekomen in een greppel. De trailer hing half in de greppel.

Het is vaak raak op de Maatlanden als het heeft geregend. Poort uit Hoogkerk heeft de vrachtwagen eruit getrokken.