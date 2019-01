01-01-2019, Martin Nuver 112Gr. / & Rene Kuipers

112Groningen wenst u een heel gezond 2019

Groningen - Namens de directie en alle Fotografen van 112Groningen.nl wensen we u allemaal een gezond 2019 toe.

Ook benadrukken we hoe belangrijk ons fotografen team is, ze staan dag en nacht klaar voor u en de redactie. Ook tijdens oudjaarsdag en nieuwjaarsdag(drukste dag van het jaar) proberen we u van alle laatste nieuws op de hoogte te houden.

Martin Nuver