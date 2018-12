23-12-2018, Martin Nuver 112Gr. / Directie/ Fotografen

112Groningen wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2019

Groningen - Namens de directie en alle Fotografen van 112Groningen.nl wensen we u allemaal fijne en veilige kerstdagen en een gezond 2019 toe.

Ook benadrukken we hoe belangrijk ons fotografen team is, ze staan dag en nacht klaar voor u en de redactie. Tijdens de kerstdagen draaien wij ook zondagsdiensten en genieten we zelf ook van de gezelligheid rond kerst. We zijn met 12 mensen van de 26 fotografen standby. Belangrijke zaken proberen we zo spoedig mogelijk te melden en bij aanwezig te zijn. Ook tijdens oudjaarsdag en nieuwjaarsdag(drukste dag van het jaar) proberen we u van alle laatste nieuws op de hoogte te houden.

Nogmaals wensen we u namens alle fotografen fijne feestdagen en proost op 2019, maak er een veilig jaar van !

Martin Nuver